Börsenplätze Sunrise-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

72,05 EUR +2,86% (22.10.2019, 13:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

79,60 CHF +2,58% (22.10.2019, 12:47)



ISIN Sunrise-Aktie:

CH0267291224



WKN Sunrise-Aktie:

A14M5T



Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SR2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (22.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Kurz vor der geplanten AGV (23. Oktober) habe Sunrise diese abgesagt, da sich die Mehrheit der bisher registrierten Stimmen offenbar gegen die UPC-Transaktion ausgesprochen habe.So hätten die registrierten Stimmen Nein zum Antrag gesagt, VR-Präsident Peter Kurer und VR-Mitglied Jens Ovesen aus dem Verwaltungsrat zu entfernen - ein Indiz, dass der Investorenservice ISS offenbar ausschlaggebend für die Ablehnung der UPC-Transaktion sei.Aufspaltungsgebühren: Als Teil der Aktienkaufvereinbarung habe sich Sunrise verpflichtet, eine Strafzahlung von CHF 50 Mio. an Liberty zu leisten. Da Liberty die Vereinbarung aber noch nicht abgeschlossen habe, sei derzeit unklar, wann diese Zahlung fällig werden werde (4Q19 oder 1Q20). Die Vereinbarung sei gültig bis am 27. Februar 2020.Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sunrise-Aktie. (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link