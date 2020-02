Börsenplätze Sunrise-Aktie:



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Die von Sunrise für Q4 gemeldeten Ergebnisse würden die Erwartungen mit einer soliden Dynamik beim Abo-Wachstum übertreffen. Mobile Postpaid trage 38.000 Nettoneukunden bei (VontE: +41.000.; die Differenz seien Daten-SIM-Karten gewesen), TV 10.000 und Breitband 7.000). Der Service-Umsatz sei um 5,2% gestiegen und habe damit VontE (+4,2%) übertroffen, da sich der Rückgang des ARPU im Postpaid-Bereich abgeschwächt habe. Das Wachstum des Bruttogewinns habe sich sequenziell dank eines stärkeren Umsatzwachstum im Service beschleunigt, das ber. EBITDA sei um 5,2% gestiegen und damit deutlich stärker als VontE und Konsens, was einem geringeren Betriebsaufwand zu verdanken sei. Gemeldete Zahlen seien durch M&A-Sonderposten beeinflusst, aber über VontE.Ausblick für das ber. EBITDA 2020 etwas über Erwartungen: Umsatzspanne zwischen CHF 1,875 Mrd. und 1,915 Mrd. entspreche VontE, während das ber. EBITDA mit CHF 683 Mio. (Mittelwert) etwas über VontE liege.Progressive Dividendenpolitik verlängert: Höherer Investitionsaufwand in 2020 (430 Mio. Mittelwert) aufgrund verstärkter Investitionen in 5G/4G (CHF130 bis 150 Mio.), aber für 2021 Normalisierung und damit deutliche Verbesserung des eFCF erwartet. Die progressive Dividendenpolitik (4 bis 6% Wachstum J/J) werde also für 2020 bestätigt (Div.: CHF 4,55 bis 4,65 ggü. VontE: CHF 4,60) und in 2021 verlängert, da sich der Investitionsaufwand auf CHF 250 bis 290 Mio. normalisieren werde (unter das Niveau von 2018).Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt sein "buy"-Rating für die Sunrise-Aktie. Das Kursziel laute CHF 85,00. (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link