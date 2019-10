LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

72,85 EUR +0,41% (14.10.2019, 12:55)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sunrise-Aktie:

80,25 CHF 0,00% (14.10.2019, 12:41)



ISIN Sunrise-Aktie:

CH0267291224



WKN Sunrise-Aktie:

A14M5T



Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SR2



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sunrise-Aktie:

SRCG



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (14.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Liberty habe vereinbart, das Bezugsrechtsangebot von Sunrise mit bis zu CHF 500 Mio. durch den Kauf von handelbaren Bezugsrechten zu unterstützen, solange sie bei Lancierung unter dem theoretischen Bezugsrechtspreis liegen würden. Würden sie vollständig ausgeübt, besäße Liberty Global gegebenenfalls 7,8% von Sunrise (beruhend auf dem Schlusskurs von Freitag), würde im Gegenzug jedoch eine Nominierung im Verwaltungsrat fordern. Letzteres gelte nur, sofern die Beteiligung von Liberty 5% übersteige. Alle anderen Bedingungen der Transaktion würden unberührt bleiben.Beide Schweizer Proxy-Beratungsfirmen (Ethos und zRating) hätten für die Transaktion gestimmt. Am Wochenende habe auch Glass Lewis empfohlen, die Kapitalerhöhung zu genehmigen. ISS habe zwar letzte Woche gegen die Transaktion gestimmt, habe am Freitag jedoch einen überarbeiteten Bericht veröffentlicht und seine eigenständige Bewertung von UPC Switzerland auf CHF 4 Mrd. gesenkt (einen Tag vorher von CHF 4,6 Mrd. auf 5,2 Mrd.). Zudem habe ISS den erwarteten NPV-Wert der Synergien über Nacht um 40% auf CHF 1,85 Mrd. reduziert, obwohl es den NPV von CHF 3,1 Mrd. anfangs als realistisch beschrieben habe.Die Zusage von Liberty, sich zu beteiligen und einen Teil der Integrationsrisiken zu übernehmen, schwäche ein zentrales Argument der Gegner. Allerdings habe sich das Hauptargument gegen die Transaktion zuletzt wegen der zunehmenden Glasfaserabdeckung auf den Wert des Netzwerks von UPC verlagert, außerdem habe es geheißen, Sunrise zahle zu viel für diesen Vermögenswert. Dem stimme Diethelm nicht zu. Seines Erachten sei das HFC-Netzwerk von UPC zukunftssicher, denn damit könne das Unternehmen bereits heute Geschwindigkeiten von über 2.5 Gbit/s bieten. Trotzdem werde die Abstimmung bei der GV am 23. Oktober sehr knapp ausgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sunrise-Aktie: