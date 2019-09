Börsenplätze Sunrise-Aktie:



Kurzprofil Sunrise Communications Group AG:



Sunrise (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG) zählt zu den größten Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Zum Angebot gehören Mobilfunk, Festnetztelefonie, Internet sowie digitales Fernsehen. Zu den Marken gehören neben Sunrise und Business Sunrise auch MTV mobile, Yallo, Ortel und Lebara. (26.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sunrise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sunrise Communications Group AG (ISIN: CH0267291224, WKN: A14M5T, Ticker-Symbol: SR2, SIX Ticker-Symbol: SRCG).Die Wettbewerbskommission (COMCO) habe nach detaillierter Prüfung die Übernahme von UPC genehmigt. Die Genehmigung sei ohne Bedingungen oder Auflagen erteilt worden.Nach der behördlichen Genehmigung drücke Sunrise aufs Tempo und wolle für den 23. Oktober 2019 die außerordentliche GV ansetzen, an der die erforderliche Kapitalerhöhung beschlossen werden solle. Sunrise gehe weiterhin von einem Vollzug der Transaktion Ende November 2019 aus.UPC setze unterdessen ihre Transformation fort und habe gestern neben neuen Produktangeboten die Einführung einer Breitband-Übertragungsrate von 1 Gbit/s in ihrem Glasfasernetz (75% der Schweizer Haushalte) angekündigt.Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sunrise-Aktie. Das Kursziel laute CHF 90. (Analyse vom 26.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link