Sulzer (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an. (24.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sulzer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Sulzer-Aktie (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF).Seit der Erlaubnis des OFAC für die Übertragung von 5 Mio. Aktien von Renova an Sulzer (12.4.) und der Entsperrung von Sulzers US-Vermögensbeständen (14.4.) unterliege das Unternehmen keinen US-Sanktionen mehr.Zwar hätten die Sanktionen eine schwere Störung für Sulzers Geschäftsabläufe dargestellt, doch dank der rekordschnellen Einigung mit dem OFAC dürften die Folgen für das Unternehmen minimal ausfallen (VontE: max. -0,6% beim Auftragseingang im GJ18). Es scheine, dass Sulzer hier so etwas wie ein Kollateralschaden gewesen sei, da es die US-Behörden vor allem auf russische Unternehmen (z.B. im Energie- und Aluminiumsektor) abgesehen hätten.Der Ausfall des US-Geschäfts für eine Woche dürfte den Bruttogewinn höchstens um CHF 4 Mio. (statt der veranschlagten CHF 10 Mio.) verringert haben.Finanzlage solide: 80% der Aktientransaktion im Wert von CHF 546 Mio. werde im Oktober 2018 zu begleichen sein. Das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITA dürfte dadurch von 1,2 auf 2,4 ansteigen, wodurch immer noch über CHF 200 Mio. für potenzielle M&A-Tätigkeiten übrigbleiben würden. Solange die Sanktionen gegen Renova in Kraft bleiben würden, werde keine Dividende ausbezahlt, sodass die für GJ 2017 vorgesehenen CHF 73 Mio. auch für Finanzierungszwecke benutzt werden könnten.Sulzer sei auf gutem Weg, nach den erheblichen Störungen durch die US-Sanktionen zum normalen Geschäft zurückzukehren. Auf der Basis der verfügbaren Informationen erwarte der Analyst nur minimale Auswirkungen. Wie der Auftragseingang in Q1/2018 zeige, werde Sulzer von den besseren Fundamentaldaten am Öl- und Gasmarkt weiter profitieren. Die Vorgaben für GJ 2018E würden zu konservativ erscheinen. Die aktualisierten DCF-Inputvariablen (höhere markt- und unternehmensspezifische Risikoprämie in Bezug auf die Renova-Beteiligung von 48,2%) würden einen Fair Value von CHF 138 ergeben.Angesichts eines Aufwärtspotenzials von über 15% bestätigt Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "buy"-Rating für die Sulzer-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 150,00 auf CHF 138,00 gesenkt worden. (Analyse vom 24.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link