97,15 EUR +3,02% (19.04.2018, 10:38)



CHF 116,50 +3,65% (19.04.2018, 11:31)



CH0038388911



A0NJPK



SUL1



SUN



SULZF



Kurzprofil Sulzer:



Sulzer (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an. (19.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sulzer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Sulzer-Aktie (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) und erhöht sein Kursziel.Der Auftragseingang sei um 18,8% auf CHF 900,2 Mio. gestiegen. Das org. Wachstum sei mit 12,8% kräftig ausgefallen (Vgl. Q1/2017: 2,0%). Die M&A-Auswirkungen hätten 5,9% (VontE 4,4%) betragen, die Wechselkurseffekte 0,2% (0,9%). Alle Sparten hätten zu diesem guten organischen Wachstum beigetragen: Pumps 15,2% ggü. 4,3% in Q1/2017), RES 4,8% (1,7%), Chemtech 21,1% (-0,6%) und APS 10,0% (schwache Vergleichsbasis von 2,6%). Die Zahl der größeren Aufträge habe bei Pumps und Chemtech zugenommen.Das Geschäft im Öl- und Gassektor habe dank einer Erholung im Upstream-Bereich kräftig zugelegt (+27%) und sei auch stärker als in Q4/2017 gewesen. Das Wassersegment habe ein Plus von 26% verzeichnet (inkl. CHF 21 Mio. durch JWC), und auch in der allgemeinen Industrie sei die Wachstumsrate zweistellig gewesen. Der Energiesektor habe nur ein geringfügiges Minus geliefert. Der Auftragseingang sei in allen Regionen gestiegen, vor allem aber in Asien-Pazifik.Die Kosten im Zusammenhang mit den US-Sanktionen (Verteidigungsausgaben, mangelnde Auslastung, Aufholen in der Produktion) würden als nicht-operative Kosten verbucht. Keine längerfristigen Auswirkungen auf das Geschäft erwartet.Ausblick für GJ18 bestätigt: Auftragseingang +5 bis 7% (VontE: 6,9%, Konsens: 7,5%), Umsatz +4 bis 6% (6,8%, 6,3%) und operative EBITA-Marge ca. 9,5% (9,6%, 9,7%).Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sulzer-Aktie. Das Kursziel laute CHF 150,00. (Analyse vom 19.04.2018)