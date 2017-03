Börsenplätze Sulzer-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Sulzer-Aktie:

103,396 EUR +0,36% (03.03.2017, 09:49)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sulzer-Aktie:

110,40 CHF -0,09% (03.03.2017, 09:59)



ISIN Sulzer-Aktie:

CH0038388911



WKN Sulzer-Aktie:

A0NJPK



Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SUL1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SUN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SULZF



Kurzprofil Sulzer:



Sulzer (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an. (03.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sulzer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Sulzer-Aktie (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) von CHF 95 auf CHF 115.Angesichts der über den Erwartungen liegenden Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 korrigiere Furger seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2017 leicht (um weniger als 1%) nach oben. Er erwarte einen Anstieg des Auftragseingangs um 6,9% (Unternehmensprognose 5 bis 8%) und des Umsatzes um 3,9% (3 bis 5%), beides auf Basis von M&A-Effekten von 9,1% (GEKA, Ensival Moret, Rotec). Auf org. Basis erwarte der Analyst im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatzrückgang von -5,1% (ggü. einem org. Rückgang von -5,8% beim Auftragseingang und -4,7% beim Auftragsbestand im Geschäftsjahr 2016).Aufgrund der weiteren Eintrübung des Preisumfelds bei Öl und Gas und deren Auswirkungen auf die Energiesparte senke der Analyst seine Schätzung für die op. EBITA-Marge für das Geschäftsjahr 2018 um 50 Bp auf 9,8%. Er berücksichtige jetzt auch Restrukturierungskosten von CHF 10 Mio. im Zusammenhang mit SFP.Nach einer Steigerung des FCF um 29% dank eines starken Managements des Umlaufvermögens berücksichtige der Analyst die Kosten bei SFP aus dem Geschäftsjahr 2016, die sich erst in diesem Jahr auf den FCF auswirken würden. Das Verhältnis des FCF zum Umsatz werde daher von 7,0% auf 4,0% sinken.Neue Division APS hoch profitabel: Für APS erwarte der Analyst im Geschäftsjahr 2017 einen Ertrag von CHF 395 Mio. (org. Wachstum +6,4%) bei einer EBITA-Marge von 20%.Sulzer leiste gute Arbeit in einem schwierigen O&G-Markt, der erste Anzeichen von Stabilisierung zeige (O&G-Auftragslage in Q4 16 unverändert; Ausblick für Investitionen der großen Ölkonzerne nahezu unverändert). Das Preisumfeld werde sich jedoch weiter verschlechtern. Dank SFP (Einsparung von CHF 200 Mio., 1,2-fache Kosten) könne die Rentabilität noch steigen. Auf Basis seines EVA/DCF-Modells, eines Ausstiegswachstums von 2% (bisher 1%), einer EBIT-Marge von 10,8% (+170 Bp) und einer niedrigeren durchschnittlichen WACC von 7,4% (7,7%) gelange der Analyst zu einem Fair Value von CHF 115.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Sulzer-Aktie. (Analyse vom 03.03.2017)