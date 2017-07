SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sulzer-Aktie:

CHF 112,20 +0,45% (17.07.2017, 09:22)



ISIN Sulzer-Aktie:

CH0038388911



WKN Sulzer-Aktie:

A0NJPK



Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SUL1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SUN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sulzer-Aktie:

SULZF



Kurzprofil Sulzer:



Sulzer (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF) ist eine weltweit tätige Industriegruppe. Kernkompetenzen sind Oberflächentechnologien und -services, Services und Reparaturen für thermische Turbomaschinen, Pumpen und zugehörige Services wie auch Komponenten und Services für Trennkolonnen und statisches Mischen. Des Weiteren bietet das Unternehmen Brennstoffzellensysteme für Einfamilienhäuser an. (17.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sulzer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Sulzer-Aktie (ISIN: CH0038388911, WKN: A0NJPK, Ticker-Symbol: SUL1, SIX Swiss Ex: SUN, NASDAQ OTC-Symbol: SULZF).GEKA in Bechhofen: Bis zum Ende des GJ18 wolle Sulzer die Fertigungsfläche an seinem GEKA-Produktionsstandort in Deutschland um 12.000 Quadratmeter erweitern und so seine Produktionsfläche verdoppeln. Durch die Erweiterung entstünden 250 neue Arbeitsplätze. Nach Ansicht des Analysten verdeutliche die Erweiterung, wie stark die Nachfrage nach Schönheits- und Kosmetikprodukten sei.Sulzer erweitere seine APS-Sparte, die ein Wachstum mit einem geschätzten CAGR (VontE) von 5% in den GJ16 bei einer operativen EBITA-Marge von ca. 20% verzeichnet habe.Die Kapazitätssteigerung bei GEKA habe zwar keine direkten Auswirkungen auf die Schätzungen des Analysten (nur leichter Anstieg der Investitionen). Sie verdeutliche jedoch das anhaltend stabile Wachstum der APS-Sparte. Durch den Ausbau seines Geschäfts verbessere Sulzer Geschäftsmix und Risikoprofil.Börsenplätze Sulzer-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Sulzer-Aktie:100,012 EUR -0,94% (17.07.2017, 08:11)