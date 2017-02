Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2015/16 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. (01.02.2017/ac/a/d)





Mannheim (www.aktiencheck.de) - Südzucker platziert AGRANA-Aktien erfolgreich - AktiennewsDie Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF), Mannheim, hat im Rahmen der Kapitalerhöhung der AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, aus einem im Februar 2014 von M&G Fonds erworbenen und seither zur Weiterveräußerung gehaltenen Direktbestand 500.000 AGRANA-Aktien erfolgreich platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Platzierung der durch Südzucker gehaltenen Bestandsaktien und von 1,3 Millionen neuen AGRANA-Aktien aus der Kapitalerhöhung erfolgte zu einem Kurs von 100,00 Euro pro Aktie und führte zu einem Bruttoverkaufserlös für Südzucker von 50 Millionen Euro sowie einem Bruttoemissionserlös für AGRANA von rund 132 Millionen Euro. Insgesamt fließen dem Südzucker-Konzern damit brutto rund 182 Millionen Euro zu.Südzucker und die Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und andere) haben an der AGRANA Kapitalerhöhung nicht teilgenommen, was zu einer Ver-wässerung der Beteiligung an der AGRANA über die gemeinsame Holdinggesellschaft Z&S Zucker und Stärke Holding AG von 86,2 Prozent auf 78,3 Prozent führt. Der Streubesitz der AGRANA-Aktie konnte damit auf 18,4 Prozent erhöht werden.Börsenplätze Südzucker-Aktie:XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:24,475 EUR +0,18% (01.02.2017, 09:02)