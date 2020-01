Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 28 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 19.200 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2018/19 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro. (06.01.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) zu kaufen.Die Zuckerpreise hätten ihren Rückgang am Weltmarkt zwar zu Beginn von H2 fortgesetzt. Im September habe sich allerdings eine Wende abgezeichnet, die vor allem mit der Erwartung begründet worden sei, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA (als großem Exporteur landwirtschaftlicher Produkte) und China (als großem Importeur) entspannen werde. Zum Jahreswechsel habe der Weltmarktpreis sogar rund 15% über dem Vorjahreswert, aber weiterhin unter den Preisen innerhalb der Europäischen Union gelegen. Dort habe der Preis je Tonne nach Angaben der Kommission von rund EUR 321 im Juni bis auf EUR 332 im Oktober angezogen, wobei der Durchschnittspreis in der Region 3 (Südeuropa) sogar EUR 399 erreicht habe. Südzucker erwarte, dass sich dieser Trend fortsetze. Die Zuckerernte dürfte 2020 wegen einer deutlich reduzierten Anbaufläche trotz weiter steigender Produktivität sinken und die Nachfrage in der Europäischen Union in der zweiten Jahreshälfte nur zu einem Teil decken. Nach Umsetzung umfangreicher Restrukturierungsmaßnahmen inklusive der Reduzierung von Produktionskapazitäten dürfte die Profitabilität des Konzerns dann wieder deutlich steigen. Die Sektoreinschätzung von Rahlf laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Südzucker-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde bei EUR 16,50 gesehen. (Analyse vom 06.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:15,98 EUR -2,44% (06.01.2020, 14:19)