Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

12,62 EUR -2,17% (20.12.2021. 14:30)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten.



Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Stärke und Portionsartikel (PortionPack Europe) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Ethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 17.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2020/21 einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. (20.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Südzucker habe zu den Q3-Zahlen die Umsatzschätzung für die Finanzperiode 2021/22 (per 28.02.) etwas angehoben, das anvisierte operative Ergebnis bleibe aber in der zuletzt kommunizierten Spanne. Insgesamt seien die Fortschritte nicht groß genug für steigende Kurse.Grund für die Zielanhebung beim Umsatz für das Gesamtjahr 2021/22 auf 7,3 bis 7,5 Mrd. Euro (zuvor: 7,1 bis 7,3 Mrd. Euro) sei die besser als erwartete Entwicklung im Zuckersegment und bei der Tochter CropEnergies gewesen. Auch auf Nettobasis sei in der Sparte Zucker in Q3 der Turnaround auf 8 Mio. Euro (Q3 2020/21: -28 Mio. Euro) gelungen. Bei CropEnergies sei der Nettogewinn auf 56 Mio. Euro (Q3 2020/21: 29 Mio. Euro) gestiegen. Für das Gesamtjahr sei das erwartete operative Konzernergebnis auf 320 bis 380 Mio. Euro (zuvor: 300 bis 400 Mio. Euro) konkretisiert worden. Ob es in der nächsten Geschäftsperiode aber weiter dynamisch nach oben gehe, sei aufgrund deutlich steigender Rohstoffkosten aktuell unsicher.Bei Südzucker stimme eigentlich die Richtung. Die Unsicherheit zur Kostenentwicklung habe trotzdem einen Aufwärtstrend der Aktie verhindert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie:Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:12,56 EUR -2,86% (20.12.2021, 14:19)