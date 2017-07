Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2016/17 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. (03.07.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) weiterhin zu kaufen.In den vergangenen drei Monaten habe sich der Trend steigender Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe umgekehrt. Auf Basis des S&P GSCI Agriculture Spot Index, der die Preisentwicklung einer Auswahl von Agrarrohstoffen in US-Dollar zusammenfasse, seien die Preise um 6,7% gefallen, seit Anfang dieses Jahres bis Ende Mai liege der Rückgang bei 2,4%. Da der Euro seitdem (Stand zum Jahresanfang: 1,05 US-Dollar) deutlich an Wert gewonnen habe, seien viele Agrarpreise in Euro deutlich gefallen. Für Weißzucker würden die Preise am Londoner Terminmarkt seit März wieder unter dem EU-Zuckerpreis liegen.Dies erkläre einen Teil des Kursdrucks, der sich bei Südzucker aufgebaut habe. Allerdings habe der Konzern auf seiner Analystenveranstaltung betont, dass Preisrückgänge sich im Kerngeschäft erst mit langer Zeitverzögerung niederschlagen würden, da in vielen Verträgen Lieferpreise für mehrere Jahre vereinbart worden seien. Zudem habe die Tochter CropEnergies, die wesentlich zum Konzernergebnis beitrage, wegen höherer Auslastung der Produktionsanlagen und gestiegener Ethanolpreise die Gewinnprognose gerade angehoben. Die Einschätzung für den Nahrungsmittel-Sektor sei unverändert "neutral".Börsenplätze Südzucker-Aktie:XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:18,515 EUR +1,48% (03.07.2017, 11:29)