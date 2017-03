Tradegate-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

23,456 EUR +0,63% (28.03.2017, 09:42)



ISIN Südzucker-Aktie:

DE0007297004



WKN Südzucker-Aktie:

729700



Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SZU



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Südzucker-Aktie:

SUEZF



Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.500 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2015/16 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. (28.03.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) zu kaufen.Die Branche zeichne sich durch eine relativ stabile Nachfrage aus, was sich in der geringen Volatilität des Branchenindex widerspiegele. Auf den reifen Märkten sei bei hoher Kaufkraft der Bevölkerung nur mit geringem Wachstum zu rechnen. Impulse würden hier von Lebensmitteln mit gesundheitsförderndem Zusatznutzen sowie schnell und bequem zuzubereitenden Mahlzeiten (Komfort) ausgehen. In den Schwellenländern seien wegen des Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Einkommen höhere Zuwachsraten möglich. Dort würden allerdings oft regulative Vorgaben und eine mangelhafte Infrastruktur das Geschäft der internationalen Konzerne behindern. Für den Nahrungsmittelsektor bleibe der Analyst bei seiner neutralen Einschätzung.Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Südzucker-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute 28 Euro. (Analyse vom 27.03.2017)XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:23,435 EUR +0,69% (28.03.2017, 10:00)