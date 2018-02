Xetra-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2016/17 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. (23.02.2018/ac/a/d)







Mannheim (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace steigert Shortposition in Aktien der Südzucker AG deutlich:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP befinden sich kontinuierlich im Attacke-Modus gegen die Aktien der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: SUEZF).Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 21.02.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,72% auf 0,81% der Südzucker AG-Aktien angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Südzucker AG:1,31% BlackRock Investment Management (UK) Limited (13.12.2017)1,00% Overland Advisors, LLC (07.11.2012)0,81% Marshall Wace LLP (21.02.2018)0,68% Citadel Europe LLP (24.01.2018)0,64% DSAM Partners LLP (11.01.2018)0,58% DSAM Partners (London) Ltd (16.11.2017)0,55% Canada Pension Plan Investment Board (16.09.2016)