Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2016/17 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. (03.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) unter die Lupe.Die S‎üdzucker-Aktie befinde sich seit Herbst 2016 im Rückwärtsgang. Der Rückgang von knapp 26 EUR auf unter 18 EUR habe allerdings eine gleichermaßen interessante wie massive Haltezone ausgelotet. Gemeint sei die Kombination aus dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seit Ende 2014 (17,91 EUR), dem Aufwärtstrend seit Anfang 2015 (akt. bei 17,38 EUR) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 17,32 EUR).Auch vonseiten der quantitativen Indikatoren gebe es aktuell einen Silberstreif am Horizont. Zum einen notiere beispielsweise die Relative Stärke nach Levy auf recht niedrigem Niveau‎, zum anderen habe der Indikator jüngst seinen seit Sommer 2016 bestehenden Baissetrend zu den Akten legen können.In der Vergangenheit hätten solche Indikatortrendbrüche oftmals als Vorboten der analogen Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf gedient. Konkret verläuft dieser derzeit bei 19,36 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 03.08.2017)