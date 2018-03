XETRA-Aktienkurs Südzucker-Aktie:

Kurzprofil Südzucker AG:



Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, CropEnergies und Frucht eines der führenden Unternehmen der Ernährungsindustrie. Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe weltweit die Nummer eins mit 29 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Tiernahrung (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger), Portionsartikel (PortionPack Europe) und Stärke ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Das Segment CropEnergies umfasst die Bioethanolaktivitäten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.



Mit rund 16.900 Mitarbeitern erzielte der Konzern 2016/17 einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro. (27.03.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Südzucker-Aktienanalyse von Gerold Deppisch, Investmentanalyst von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zuckerproduzenten Südzucker AG (ISIN: DE0007297004, WKN: 729700, Ticker-Symbol: SZU, Nasdaq OTC-Symbol: SUEZF) von 17,80 auf 13,70 EUR.Südzucker habe den Umsatz nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 (Geschäftsjahresende 28.02.) um rund 8,1% auf 7,0 Mrd. EUR (LBBWe 7,0 Mrd. EUR) gesteigert. Das operative Ergebnis sei um 3,3% auf 440 Mio. EUR (LBBWe 443 Mio. EUR) gestiegen. Der Ergebnisanstieg sei im Wesentlichen durch eine gute Entwicklung im Segment Zucker getragen worden. Die operative Konzernmarge habe bei 6,3% (Vj. 6,6%) gelegen.Alles in allem hätten die vorläufigen Zahlen den Analysten-Erwartungen entsprochen. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2018/19 habe dagegen enttäuscht. Das Unternehmen erwarte einen Umsatz zwischen 6,8 bis 7,1 Mrd. EUR und einen deutlichen Rückgang des operativen Konzernergebnisses auf 100 bis 200 Mio. EUR, was quasi mehr als eine Halbierung im Vergleich zum Vorjahr bedeute. Der Konsens sei zwar von einem niedrigeren operativen Ergebnis ausgegangen, aber nicht in diesem Ausmaß. Der starke Rückgang sei auf Belastungen aus der Veränderung des EU-Zuckermarktes und einer anhaltend schwachen Zuckerpreisentwicklung infolge der weltweiten Zuckerproduktionsüberschüsse zurückzuführen. Daher dürfte das Zuckersegment nach Unternehmensaussage im laufenden Geschäftsjahr mit einem operativen Verlust von 100 bis 200 Mio. EUR abschließen, was allerdings den Angaben gemäß eine temporäre Entwicklung darstellen sollte.In den Segmenten Spezialitäten und Frucht werde hingegen mit Ergebnisverbesserungen gerechnet. In der Ethanolproduktion (CropEnergies) erwarte Südzucker einen operativen Ergebnisbeitrag von 30 bis 70 Mio. EUR. Das EBITDA dürfte demnach zwischen 420 und 520 Mio. EUR liegen. Der Analyst habe seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr und die folgenden Jahre gesenkt. Auf der Basis seines aktualisierten DCF-Modells ermittle er einen fairen Wert je Aktie von 13,70 EUR, was auch das neue Kursziel darstelle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Südzucker-Aktie: