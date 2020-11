Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld der Sitzung der Notenbank übermorgen deuten Konjunkturdaten aus Südkorea auf eine weiterhin starke Wirtschaft hin - nachdem das Bruttoinlandsprodukt Südkoreas im dritten Quartal ja schon nur noch 1,3 Prozent unter dem des Vorjahres ausgewiesen wurde, so die Analysten von Postbank Research.Den Südkoreanischen Won würden ebenfalls die Hoffnungen auf einen zeitnah verfügbaren Impfstoff gegen COVID-19 stützen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Virus habe am Sonntag den fünften Sonntag in Folge über 300 gelegen. Hierzulande würde man sich über solch niedrige Zahlen freuen; die koreanische Regierung möchte sie weiter reduzieren, so die Analysten von Postbank Research.Dass der südkoreanische Leitindex KOSPI (ISIN KRD020020016/ WKN A0G9AA) im November rund 15 Prozent zugelegt habe und somit nur noch marginal unter seinem Allzeithoch handle, könnte zusätzliche Nachfrage nach dem Südkoreanischen Won aus dem Ausland anziehen. Dieser habe seit Mitte September sechs Prozent gegenüber dem Euro zugelegt, sei im November aber bis jetzt seitwärts gehandelt worden. (24.11.2020/ac/a/m)