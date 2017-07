Der erfolgreiche Test einer Interkontinentalrakete markiere einen wichtigen Fortschritt des nordkoreanischen Raketenprogramms und damit eine weitere Verschärfung der Lage auf der koreanischen Halbinsel. Präsident Moon strebe noch immer eine Verhandlungslösung an, doch die harte Haltung Nordkoreas lasse dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt unwahrscheinlich erscheinen, weil die USA unter diesen Umständen kaum zu Gesprächen bereit sein würden. Stattdessen verstärke Washington den Druck auf China, die Sanktionen gegen Nordkorea zu verschärfen. Außenpolitisch könne Moon daher nur auf Schadensbegrenzung bedacht sein: die USA vor übereiltem Handeln gegen China oder Nordkorea abzuhalten; als Partner an der Seite der USA zu stehen, ohne China weiter zu verprellen; zu verhindern, dass die USA das Freihandelsabkommen mit Südkorea kündigen würden, wie Trump dies bereits angedroht habe.



Perspektiven: Südkorea verfüge über eine wettbewerbsstarke und gut diversifizierte Exportwirtschaft. Die Nähe zu China und zu den stark wachsenden Märkten Südostasiens biete zudem geografisch günstige Voraussetzungen, auch wenn der Nordkoreakonflikt diesen Vorteil gegenwärtig relativiere. Die Schwäche des Welthandels stelle die exportlastige Wirtschaft mittelfristig vor Schwierigkeiten. Ein weiteres Problem sei die demografische Entwicklung. Die Erwerbsbevölkerung werde schon bald schrumpfen, was das Angebotspotenzial der Wirtschaft beschränke. Zudem seien die Privathaushalte höher verschuldet als in anderen asiatischen Staaten, was die Perspektiven für den privaten Konsum belaste. Der neue Staatspräsident Moon Jae-in wolle Sozialprogramme ausbauen und die großen Konzerne stärker kontrollieren. Im Verhältnis zu Nordkorea und China dürfte Moon auf Verständigung setzen. Allerdings dürfte der Einfluss Südkoreas auf die außenpolitische Strategie der USA sehr begrenzt bleiben, sodass eine mögliche Verschärfung des Konflikts um das Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas eine Gefahr bleibe.



Länderrisiko: Alle drei großen Ratingagenturen (Moody’s: Aa2; S&P: AA; Fitch: AA-) würden langfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten Südkoreas im Doppel-A-Bereich einstufen. Ein Pluspunkt seien die öffentlichen Finanzen mit einer moderaten Staatsverschuldung von 46% des BIP. Angesichts der üppigen Währungsreserven von 380 Mrd. US-Dollar sei die Liquiditätssituation Südkoreas entspannt. Eine große Unbekannte sei die Entwicklung des nordkoreanischen Nachbarn, der mit seinen Raketentests immer wieder für Unsicherheit sorge. Die Gefahr eines Krieges würden die Analysten der DekaBank aber als gering einstufen. (Analyse vom 11.07.2017) (12.07.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft Südkoreas hat im ersten Quartal kräftig um 1,1% ggü. dem Vorquartal (2,9% im Vorjahresvergleich) zugelegt, so die Analysten der DekaBank.Getrieben gewesen sei das Wachstum vor allem von den Investitionen. Eine schwächere Dynamik im Bausektor dürfte in der zweiten Jahreshälfte jedoch auf der Investitionstätigkeit lasten. Auch wenn das Verbrauchervertrauen nach dem Wahlsieg Moon Jae-ins auf ein neues Sechs-Jahres-Hoch gestiegen sei, würden die geopolitischen Unsicherheiten für eine Wachstumsabschwächung im weiteren Jahresverlauf sprechen. Der Einfluss der Politik mache sich bereits in deutlich rückläufigen Touristenzahlen bemerkbar. China habe Gruppenreisen nach Südkorea untersagt, nachdem das Parlament in Seoul die Entscheidung für die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD getroffen habe. China sehe durch das System die eigenen Sicherheitsinteressen bedroht, obwohl sich der Schutzschirm gegen die Bedrohung aus Nordkorea richte.