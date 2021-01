Im Zuge der Veröffentlichung der Geldmengenzahlen in Europa hatten die Analysten der Helaba erneut auf die mittel- und langfristigen Risiken einer fortgesetzten Monetisierung der Staatsschuld verwiesen. Ob sich das nun angelegte Inflationspotenzial tatsächlich in höheren Teuerungsraten niederschlage, sei jedoch keine ausgemachte Sache. Bis zuletzt sei in den Verbraucherpreisen kein Aufwärtsdruck erkennbar. Die vorläufigen deutschen und französischen Zahlen hätten dies gestern unterstrichen und auch bei den heute anstehenden europäischen HVPI-Schnellschätzungen bestehe eher "Enttäuschungspotenzial". Seien daher niedrige 5J/5J-Forward-Breakeavens in der Eurozone, die ungeachtet der Erholung weiterhin unterhalb des Jahresanfangsniveaus 2020 lägen, gerechtfertigt? Eher nicht, denn die Corona-Krise sorge wohl noch für längere fiskalische Unterstützung, die ihrerseits von expansiver Geldpolitik alimentiert werde.



Zudem dürfte der Ölpreis mit fortschreitenden Impferfolgen zulegen, parallel zu den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Darüber hinaus sei der Blick in die USA zu werfen. Dort hätten die Inflationserwartungen bereits das höchste Niveau seit Herbst 2018 erreicht, wenngleich dort im historischen Vergleich noch von einem moderaten Level gesprochen werden könne.



Das datenseitige Interesse gelte heute dem ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes. Ein leichter Rückgang werde wie beim Pendant des Industriesektors erwartet. Jedoch sei es dort zu einem unerwarteten Anstieg gekommen, was vor zu viel Pessimismus warne. (07.01.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Kongress hat seine Beratungen zur formalen Bestätigung des neuen US-Präsidenten Biden wieder aufgenommen, nachdem zuvor Trump-Anhänger vor dem Parlamentssitz aufmarschiert und in das Kapitol eingedrungen waren, so die Analysten der Helaba.Bei den Ausschreitungen, die von Trump angeheizt worden seien, indem er gegen die Bestätigung des Wahlergebnisses zu Protesten aufgerufen habe, sollten vier Menschen getötet worden sein. Die Vorfälle in Washington hätten weltweites Entsetzen hervorgerufen. Sie scheinen aber eher etwas für die Geschichtsbücher zu sein, denn zu größeren Marktauswirkungen ist es nicht gekommen, so die Analysten der Helaba. Der Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe sogar 1,4% zugelegt und auch in Asien seien die Aktienmärkte mehrheitlich im Plus.