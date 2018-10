Der Automobilsektor wird zwar streng reguliert, doch die Endkunden haben immer noch den größten Einfluss darauf, was die Industrie gegen die Erderwärmung unternimmt - denn die Verbraucher entscheiden sich zwischen verschiedenen Antriebsarten wie Elektro-, Hybrid- oder Dieselmotoren. Die meisten verwendeten "grünen" Technologien haben ihre Wirksamkeit bereits unter Beweis gestellt. Sie haben insbesondere den Treibstoffverbrauch und die CO2-Emissionen verringert.



"2017 ist der Markt für Elektroautos um 27 Prozent gewachsen, gegenüber nur 4,5 Prozent Zuwachs des europäischen Automobil-Gesamtmarkts. Grund für den Anstieg sind immer strengere Umweltvorschriften und die generell höhere Nachfrage", meint Wim van Hyfte, Global Head of Responsible Investments and Research bei Candriam. "Viele Investoren halten Bergbau- und Metallunternehmen für problematisch, doch letztlich können die Automobilhersteller ihre Emissionsziele ohne sie nicht erfüllen."



In seiner Studie nennt das SRI-Research-Team von Candriam verschiedene Möglichkeiten zur Verringerung der Umweltwirkungen von Autos. Dazu gehören leichtere Fahrzeuge, geringere Emissionen und Elektroautos. Candriam analysiert diese Themen und diskutiert die Chancen und Herausforderungen bei den Metallen, die für den Bau solcher Fahrzeuge notwendig sind. Rohstoffe wie Stahl, Aluminium, Platinoide, Lithium, Nickel, Kobalt und Kupfer sind der Schlüssel zu einem nachhaltigeren Transportsystem.



Vincent Hamelink, Chief Investment Officer Investment Management bei Candriam: "Jedes Metall und Erzmineral hat seine eigenen Risiken und Chancen. Wir wollen die Umwelt- und Sozialfolgen einer grenzenlosen Ausbeutung der für die Metallgewinnung notwendigen Erze nicht kleinreden. Würde man den Sektor aber grundsätzlich aus den Portfolios ausschließen, könnten Anleger die Chancen der Energiewende verpassen. Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels muss der Bergbausektor dazu beitragen, dass die Wirtschaft grüner und nachhaltiger wird." (16.10.2018/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Candriam legt heute eine Studie zur Bedeutung von Metallen und Erzmineralen für die Energiewende vor, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Die Studie des europäischen Vermögensverwalters wendet sich an Anleger und skizziert Möglichkeiten für eine nachhaltige Rohstoffwirtschaft. Im Fokus der Studie stehen insbesondere neue Technologie im Transportsektor und was die verschiedenen Metalle gegen den Klimawandel ausrichten können.