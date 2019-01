Eine relativ neue Spielwiese für Spekulanten seien Cannabis-Aktien. Diese hätten in den vergangenen Monaten eine teils atemberaubende Kursrallye absolviert. Die Legalisierung von Marihuana in einigen US-amerikanischen Bundesstaaten habe dazu beigetragen, dass Aktien von Unternehmen, die in diesem Bereich tätig seien, zu einem veritablen Kurssprung hätten ansetzen können. Innerhalb der letzten drei Jahre habe der Cannabis-Index (Bloomberg-Symbol: ICANN Index) um mehr als 180 Prozent zulegen können, ehe der Höhenflug im September 2018 abrupt geendet habe. Seither habe der Index um etwas mehr als 28 Prozent korrigiert.



2. Bitcoins: Blase mit Ansage



Die Kryptowährung Bitcoin sei ebenfalls ein prominentes Beispiel für einen mittlerweile weitgehend erloschenen Anlagehype. Mit dem Argument der begrenzten Verfügbarkeit und der Möglichkeit, anonym und dennoch bombensicher Zahlungen leisten zu können, seien Kryptowährungen Ende 2017 ins Interesse einer großen Menge an vielfach unbedarften Renditesuchern gerückt - völlig unabhängig von volkswirtschaftlichen Parametern und regulierten Märkten. Den eigentlichen Sinn und Zweck einer Währung, nämlich Stabilität zu gewährleisten, würden sie jedoch völlig verfehlen. Der Wert von Bitcoins ändere sich laufend binnen Sekunden um einige Prozent, an Geschäftsabschlüsse in dieser "Währung" sei für Fondsmanager Adrian nicht zu denken.



3. Auch am Aktienmarkt werde "gehypt"



Das US-Unternehmen Tesla stehe immer wieder im medialen Rampenlicht, eine seriöse Einschätzung des fundamentalen Aktienwerts sei schwierig, meine Schoellerbank-Fondsmanager Alexander Adrian. Die Kursziele vieler Analysten würden beim Elektroauto-Hersteller extrem weit auseinander driften. Ob Tesla das Rennen um das Elektroauto tatsächlich gewinnen werde, sei dabei noch längst nicht geklärt. "Alle Autobauer arbeiten derzeit fieberhaft an der Elektromobilität. Parallel wird mit Hochdruck am autonomen Fahren gearbeitet, womit es nur noch als eine Frage der Zeit erscheint, bis die ersten elektrifizierten Roboterautos auf den Straßen unterwegs sein werden", so Adrian. Eine ganze Branche sei damit im Umbruch: Wer am Ende des Tages einen lukrativen Platz auf dem Podest ergattern könne, sei aktuell noch ungewiss.



4. FANG-Aktien: Die Lieblinge der Anleger



Lange Zeit seien die sogenannten FANG-Aktien (Facebook (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) und Google (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL)) sehr begehrt gewesen und hätten aufgrund ihrer Größe sogar den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) nach oben getrieben. Doch nun kehre die Realität an die Börse zurück: In den vergangenen Wochen hätten die FANG-Aktien in der Spitze über 550 Milliarden US-Dollar verloren. Das sei zum Beispiel deutlich mehr, als die gesamte Marktkapitalisierung der großen drei deutschen Autohersteller. Rechne man den aktuellen Börsenwert von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) zusammen, komme man gerade mal auf 200 Milliarden US-Dollar. Die Auswirkungen von Schwankung der FANG-Aktien auf den Gesamtmarkt seien demnach enorm. Die Gruppendynamik wirke jedoch in beide Richtungen: Sowohl nach oben als auch nach unten.



5. Nichts geht über Betongeld



Der Traum von den eigenen vier Wänden sei in Zeiten niedriger Zinsen für viele Menschen realistischer geworden. Allerdings seien die niedrigen Zinsen nicht nur Segen, sondern auch Fluch zugleich, meine Adrian. "Nicht nur für Sparer sind niedrige Zinsen ein Problem, sondern auch die Eigenheimbesitzer in spe haben mit unangenehmen Nebenwirkungen zu kämpfen: Die hohe Nachfrage nach Immobilien führt dazu, dass Bauunternehmen praktisch jeden Preis aufrufen können." Somit sei zwar die Zinsbelastung in den letzten Jahren erheblich gesunken, dafür seien die Baukosten dramatisch gestiegen, womit sich der günstige Zinseffekt praktisch egalisiert habe.



Darüber hinaus sollte sich jeder Immobilienkäufer bewusst sein, dass eine Immobilie kein Selbstläufer sei und, dass sich eine Veräußerung in konjunkturell schwierigen Zeiten durchaus langwierig gestalten könne. Auch wenn die Immobilienpreise tendenziell steigen würden, könne es Phasen geben, in denen man sein Haus mit Verlust verkaufen müsse. So sei es in den USA während der Finanzkrise in den Jahren 2007 bis 2011 geschehen. Mittlerweile sei die Immobilienkrise schon fast wieder in Vergessenheit geraten - zumindest lasse dies der von Standard & Poor's vertriebene Case-Shiller Home Price Index erahnen. Dieser habe bereits Anfang 2018 den ehemaligen Höchststand vor der Finanzkrise überschritten. (03.01.2019/ac/a/m)





