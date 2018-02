Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

66,30 EUR +0,45% (22.02.2018, 08:44)



Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

66,00 EUR (21.02.2018)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache. Zudem offeriert Ströer mit dem eigenen Dialogmarketing-Segment seinen Kunden umfassende Lösungen im performanceorientierten Vertrieb. Im Digital Publishing publiziert das Unternehmen Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet - alle Zahlen des Geschäftsjahres 2017 sind vorläufig und noch nicht testiert. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.



Köln (www.aktiencheck.de) - Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) präsentiert mit den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2017 ein Rekordergebnis und unterstreicht damit den Erfolg des eingeschlagenen Wachstumskurses, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Konzernumsatz verbesserte sich um 18 Prozent von 1,12 Milliarden Euro auf 1,33 Milliarden Euro. Das organische Wachstum lag bei rund neun Prozent. Das Operational EBITDA wuchs deutlich um 17 Prozent von 283 Millionen Euro auf 331 Millionen Euro und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Das bereinigte Jahresergebnis hat sich entsprechend der Erwartungen gut entwickelt und stieg um 19 Prozent von 154 Millionen Euro auf 184 Millionen Euro. Zugleich hat sich damit auch das bereinigte Ergebnis auf 3,20 Euro pro Aktie erhöht. Die gute Entwicklung des operativen Geschäfts hat sich ebenfalls positiv auf die Finanzlage ausgewirkt und der Free Cash Flow stieg trotz erheblicher Einmalausgaben um sechs Prozent von 139 Millionen Euro auf 146 Millionen Euro. Der dynamische Verschuldungsgrad stieg leicht von 1,2 auf 1,4.Ströer hat in der zweiten Jahreshälfte 2017 das eigene Produktportfolio erfolgreich um den Bereich Dialogmedien erweitert und damit seine strategische Zielsetzung untermauert, integrierte Angebote entlang des Marketing- und Salesfunnels sowie der kompletten Customer Journey anzubieten. Die Verstärkung durch die stark performancegetriebene Dialogmediensparte unterstreicht das strategische Ziel von Ströer, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu sein.Sämtliche Segmente haben zum Wachstum der Ströer Gruppe beigetragen. Die Diversifizierung des Produkt-Mix, das erweiterte Digital-Portfolio und die gestiegene Relevanz von Ströer in der lokalen, regionalen und nationalen Vermarktung tragen einen erheblichen Beitrag zur positiven Entwicklung von Ströer bei. Auch die neue Dialogmediensparte trägt erstmalig zum Erfolg der Ströer Gruppe bei."Ströer zeigt auch in 2017 einen starken Wachstumskurs und unsere Finanzkennzahlen bewegen sich auf Rekordniveau. Auch in 2017 haben wir unsere Guidance voll erfüllt – mittlerweile das fünfte Jahr in Folge und immer über sämtliche KPIs hinweg. Dies zeigt, dass unsere Strategie greift und nachhaltig funktioniert", sagt Udo Müller, Gründer und Co-CEO von Ströer. "Zudem verzeichnen wir einen guten Jahresstart 2018 und aktualisieren unsere Guidance 2018 auf rund 535 Millionen Euro Operational EBITDA (nach IFRS 16 / dies entspricht 370 Millionen Euro vor IFRS 16). Vor dem Hintergrund des Einstiegs in das Dialogmarketing passen wir unsere Umsatzerwartungen auf rund 1,6 Milliarden Euro in 2018 an."Ströer setzt die Richtlinie von IFRS16 zur neuen Leasingbilanzierung bereits für das aktuelle Geschäftsjahr um. Vor dem Hintergrund der sich daraus ergebenden Bilanzeffekte hat das Unternehmen die Guidance 2018 hinsichtlich des Operational EBITDAs auf rund 535 Millionen Euro angepasst. Ohne Umstellung auf IFRS 16 würde das Operational EBITDA bei rund 370 Millionen Euro liegen.Alle Zahlen des Geschäftsjahres 2017 sind vorläufig und noch nicht testiert. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie der Vorschlag zur Dividendenausschüttung 2017 werden im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 27. März 2018 bekannt gegeben.Börsenplätze Ströer-Aktie: