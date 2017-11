Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

61,32 EUR -0,94% (23.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:

61,175 EUR -0,61% (23.11.2017, 18:06)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Ströer setzt damit in Europa auf dem Gebiet der digitalen Medien zukunftsweisende Maßstäbe in Innovation und Qualität und eröffnet Werbungtreibenden neue Möglichkeiten der gezielten Kundenansprache.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 4.600 Mitarbeiter an mehr als 70 Standorten. Mit einem Konzernumsatz von 1,12 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2016 zählt die Ströer SE & Co. KGaA gemessen an den Umsätzen zu den größten Vermarktern von Außen- und Onlinewerbung. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com. (23.11.2017/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Blue Ridge Capital, L.L.C. reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Ströer Media SE wieder signifikant:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Blue Ridge Capital, L.L.C. befinden sich seit dem 02.11.2017 kontinuierlich auf dem Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Außenwerbespezialisten Ströer Media SE (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF).Die Börsenprofis des New Yorker Hedgefonds-Riesen Blue Ridge Capital, L.L.C. haben am 21.11.2017 ihre Shortposition in den Ströer-Aktien von 2,89% auf 2,77% reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds noch folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Ströer-Aktien:2,77% Blue Ridge Capital, L.L.C. (21.11.2017)1,20% Lansdowne Partners (UK) LLP (07.09.2017)0,50% Parvus Asset Management Europe Limited (21.11.2017)0,49% Marshall Wace LLP (11.08.2017)0,47% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (30.03.2017)0,45% Third Point LLC (16.12.2016)0,41% Thélème Partners LLP (15.11.2016)0,37% Valiant Capital Management, LP (05.05.2016)0,26% Coatue Management, L.L.C. (21.02.2017)Börsenplätze Ströer-Aktie: