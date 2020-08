Kursziel

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 85,00 Overweight J.P. Morgan Marcus Diebel 29.07.2020 64,10 Neutral Goldman Sachs Katherine Tait 28.07.2020 62,00 Equal Weight Barclays Julien Roch 10.07.2020 71,00 Buy UBS Patricia Pare 29.06.2020 80,00 Buy Deutsche Bank Nizla Naizer 19.06.2020 73,00 Buy Kepler Cheuvreux Craig Abbott 25.05.2020

Xetra-Aktienkurs Ströer-Aktie:

64,45 EUR +5,57% (11.08.2020)



ISIN Ströer-Aktie:

DE0007493991



WKN Ströer-Aktie:

749399



Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SAX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Ströer-Aktie:

SOTDF



Kurzprofil Ströer SE & Co. KGaA:



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an.



Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital OOH & Content und Direct Media. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Zum Portfolio zählen alle Medien, die außer Haus zum Einsatz kommen - von den klassischen Plakatmedien über das exklusive Werberecht an Bahnhöfen bis hin zu digitalen Out-of-Home Medien. Die Bereiche Digital OOH & Content und Direct Media flankieren das Kerngeschäft. Mit Dialogmarketing offeriert Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Das Unternehmen beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter an rund 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2019 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.08.2020/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) vor Quartalszahlen zu? 85,00 oder 62,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA wird am 13. August 2020 die Zahlen für das zweite Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat Marcus Diebel, Analyst von J.P. Morgan, in einer Analyse vom 29.07.2020 das "overweight"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 85,00 Euro belassen. Das zweite Quartal des Außenwerbespezialisten und Medienkonzerns dürfte wegen Corona zwar zum Vergessen sein, doch sollte der Ausblick auf das dritte Quartal ermutigen, so der Analyst. Die langfristigen Perspektiven seien zudem unverändert gut.Die niedrigste Kursprognose für die Ströer-Aktie kommt von Barclays und liegt bei 62,00 Euro. Analyst Julien Roch hat sein Votum für den Titel in einer Analyse vom 10.07.2020 bei "equal-weight" belassen. Das Kursziel wurde von 60,00 auf 62,00 Euro angehoben. Gemessen an historischen Trends verdienten die Aktien von Außenwerbungsanbietern keinen Bewertungsaufschlag gegenüber der Medienbranche allgemein, so der Analyst. Mit Blick auf die regionale Ausstellung und den Geschäftsmix könnte sich Ströer gleichwohl schneller als seine Wettbewerber von der Viruskrise erholen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Ströer-Aktie?Börsenplätze Ströer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ströer-Aktie:64,00 EUR +5,09% (11.08.2020)