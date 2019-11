Kursziel

Ströer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 79,90 Neutral Goldman Sachs Katherine Tait 25.11.2019 81,00 Buy UBS Patricia Pare 18.11.2019 80,00 Buy Hauck & Aufhäuser Catharina Claes 15.11.2019 84,00 Buy Deutsche Bank Nizla Naizer 15.11.2019 83,00 Buy Warburg Research Patrick Schmidt 14.11.2019 76,00 Overweight Barclays Julien Roch 14.11.2019 106,00 Overweight J.P. Morgan Marcus Diebel 13.11.2019 47,50 Hold Kepler Cheuvreux Craig Abbott 13.11.2019

72,00 EUR +0,49% (26.11.2019, 15:43)



DE0007493991



749399



SAX



SOTDF



Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an.



Ströer setzt mit der "OOH plus" Strategie auf die Stärken des OOH-Geschäfts unterstützt durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital OOH & Content und Direct Media. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen und besitzt dank starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine hervorragende Voraussetzung, um auch in den kommenden Jahren am Marktwachstum überproportional profitieren zu können.



Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Zum Portfolio zählen alle Medien, die außer Haus zum Einsatz kommen - von den klassischen Plakatmedien über das exklusive Werberecht an Bahnhöfen bis hin zu digitalen Out-of-Home Medien. Die Bereiche Digital OOH & Content und Direct Media flankieren das Kerngeschäft. Mit Dialogmarketing offeriert Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.



Die Ströer SE & Co. KGaA ist im SDAX der Deutschen Börse notiert.



Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) nach Quartalszahlen zu? 106,00 oder 47,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Ströer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Ströer SE & Co. KGaA hat am 11. November 2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. November zu entnehmen ist, habe der Werbevermarkter seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angesichts gut laufender Geschäfte mit Außenwerbung am oberen Ende der Zielspanne festgesteckt. Vor dem Hintergrund des starken Auftragseingangs für Q4 erwarte er für das Gesamtjahr nun ein organisches Umsatzwachstum "am oberen Ende" der kommunizierten Spanne von 3 bis 7%.In Q3 seien die Erlöse des Kölner Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 3% auf 399,2 Mio. Euro gestiegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe dabei um rund viereinhalb Prozent auf 132,8 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich sei ein bereinigter Gewinn von 42,4 Mio. Euro herausgekommen. Unbereinigt habe sich das Nettoergebnis auf 15,5 Mio. Euro belaufen, nach 21,7 Mio. ein Jahr zuvor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Ströer-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von J.P. Morgan, Marcus Diebel, in einer Analyse vom 13.11.2019 das "overweight"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 106,00 Euro belassen. Der Außenwerber habe im dritten Quartal solide abgeschnitten und einen optimistischen Ausblick auf 2020 angegeben, so der Analyst. Der strukturelle Wachstumstrend bei dem Unternehmen bleibe intakt.Die niedrigste Kursprognose für die Ströer-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 47,50 Euro. Craig Abbott, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat den Titel in einer Analyse vom 13.11.2019 weiterhin mit dem Votum "hold" bewertet. Der Werbekonzern habe solide Ergebnisse abgeliefert und die Erwartungen damit erfüllt, so Abbott.