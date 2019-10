Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Straumann-Aktie. (Analyse vom 07.10.2019)



Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (07.10.2019/ac/a/a)



Detailliertes Feedback aus dem Expertengespräch von Buchta über den Markt für transparente Aligner und seine Einschätzung zu Straumann:Thema 1: Align müsse stärker auf strategische Entscheidungen achtenThema 2: ClearCorrect/Straumann habe signifikantes Potenzial, um Align Geschäfte abzunehmenThema 3: Neue Marktteilnehmer könnten Align zusätzlich unter Druck setzen, aber es sei ein völlig neues Produkt für sieThema 4: DTC sei ein potenzielles Risiko, eröffne jedoch primär ein neues Marktsegment für Aligner-BehandlungenThema 6: Schwellenländer und Europa würden weiterhin reichlich Wachstumschancen bietenThema 7: Die Bedeutung von ClearCorrect für Straumanns AnlagebeurteilungThema 8: Welche Risiken bestünden für die Vontobel-Einschätzung des Straumann-Geschäfts mit transparenten Alignern?Zukünftig rechne Buchta bei Straumann mit jährlichen Marktanteilsgewinnen gegenüber Align und erwarte steigende Margen. Sein "buy"-Rating für das Aligner-Geschäft als wichtiger Leistungsträger bleibe daher unverändert und der Analyst bekräftige sein Kursziel von CHF 970. Obwohl Buchta die Risiken durch DTC eher entspannt sehe, werde man die Entwicklungen beobachten müssen. Dies gelte insbesondere für das längerfristige Risiko potenziell disruptiver Fertigungstechnologien, die seines Erachtens eine weitaus größere Gefahr darstellen könnten.