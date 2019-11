SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Straumann-Aktie:

Kurzprofil Straumann Gruppe:



Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) mit Hauptsitz in Basel ist eine weltweit führende Anbieterin von implantatgestütztem und restaurativem Zahnersatz und oraler Geweberegeneration. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht und entwickelt Straumann Implantate, Instrumente, CAD/CAM-Prothetik sowie Geweberegenerationsprodukte für Zahnersatz und Zahnerhaltung und zur Verhinderung von Zahnverlusten.



Straumann fertigt die Komponenten des Implantatsystems und die Instrumente in der Schweiz und in den USA. CAD/CAM-Prothetik und Scannertechnologie werden in Deutschland und den USA produziert, während die Produkte zur oralen Geweberegeneration in Schweden hergestellt werden. Darüber hinaus bietet Straumann auch umfassende Dienstleistungen für Fachleute auf der ganzen Welt an, einschließlich Schulungen und Fortbildungen, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Team für Implantologie (ITI) durchgeführt werden. (28.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Straumann-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Straumann-Aktie (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF).Der Analyst rechne auch 2020 mit einem zweistelligen org. Wachstum und prognostiziere, dass sich dieses sogar um rund 1,5 Prozentpunkte auf 17,2% beschleunigen werde. Basis hierfür bilde das sehr gut laufende Geschäft mit transparenten Alignern, mit dem STMN nach Europa, Brasilien und China komme bzw. in den USA weiter expandiere. Darüber hinaus dürfte das Scanner-Geschäft seine aktuelle Schwächeüberwinden, während im BLX-Bereich weitere Marktanteilszugewinne möglich sein sollten.Dasselbe gelte für den BLT-Bereich, und auch die günstigen Implantate würden mittlerweile besser positioniert wirken. Auf zugrunde liegender Basis rechne der Analyst mit einer weiteren leichten Verbesserung der Marge. Dem FCF sollten das normalisierte Investitionsvolumen und das starke absolute Gewinnwachstum zugutekommen. STMN werde seine Anleihe über CHF 200 Mio. zurückzahlen und danach wieder neue Nettoliquidität aufbauen. Wobei sich mit einer verbesserten Cash-Generierung sofort die Frage nach deren Verwendung stelle.Aufgrund des neuen DCF-basierten Kursziels für 2020 von CHF 1.050 würde die STMN-Aktie zu einem cash ber. KGV von 39,3 (2020) gehandelt werden. Ein Wert, der dank starkem Gewinnwachstum 2023 noch 22,6 betragen würde. Auf EV/EBITDA-Basis läge der Wert bei 28.5 bzw. 17,5.Mit Blick auf die starke Kursentwicklung in diesem Jahr (mehr als 50% seit JB) werde sich der Analyst die 2020-Trends nochmals genauer ansehen, sei aber jetzt schon überzeugt, dass STMN seine starke operative Performance fortführen könne. Die Bewertung könne sicherlich nicht mehr als günstig bezeichnet werden, erscheine ihm angesichts des starken Wachstums, des hohen ROIC und der guten Unternehmensführung aber immer noch angemessen. Sein neues Kursziel von CHF 1.050 biete ein Aufwärtspotenzial von rund 12%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Straumann-Aktie: