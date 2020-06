Deutlich zulegen können habe hingegen Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) mit einem Plus von 3,2%. Laut Medienberichten wolle der Technologiekonzern bald offiziell den Übergang von Intel-Prozessoren zu eigenen Halbleitern öffentlich machen. Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC)-Aktien hingegen hätten in diesem Zusammenhang knapp 1% verloren.



Die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) habe gestern knappe 6% verloren. Ausschlaggebend dürften Stornierungen für weitere 14 Jets des Typs 737 MAX sowie für 4 Großraumflugzeuge sein.



Bank of America-Aktien (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) hätten gestern 1,1% verloren. Das Finanzinstitut habe einige Einnahmenziele bei den Finanzberatern der Sparte Merrill Lynch gesenkt.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe gestern angekündigt, dass Herbert Diess seine Doppelrolle als Konzernchef und CEO der Kernmarke VW aufgeben werde. Er bleibe an der Spitze des Konzerns, die Marke VW werde in Zukunft von Ralf Brandstätter, bisher für das operative Geschäft verantwortlich, geführt. Die VW-Aktie habe gestern knapp 2% im Minus notiert. (10.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den meisten Aktienmärkten kam es gestern zu Gewinnmitnahmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die zu Wochenbeginn noch stark nachgefragten Unternehmen aus der Luftfahrt wie beispielsweise American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) (-8,7%), Delta Air United (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) (-7,5%) und United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) (-8,3%) seien deutlich in der Verlustzone gewesen.