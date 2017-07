Mit dieser Margengröße sei Sto noch nicht zufrieden. 2022 solle sich die EBT-Marge auf 10% verbessern. Der Umsatz auf 2 Mrd. Euro wachsen. An dieser Vorgabe halte Wöhrle fest. Allerdings sei dieses Umsatzniveau nur mit Akquisitionen zu erreichen. Der Vorstand schaue sich stets nach geeigneten Übernahmekandidaten um. Das können sowohl kleinere Übernahmen sein als auch größere Zukäufe, die den Konzern schneller zum Ziel führen. Um jeden Preis, nur um die Vorgabe 2022 zu erreichen, werde Sto natürlich nicht zukaufen. Per Ende des Jahres 2016 horte die Gesellschaft eine Nettoliquidität von rund 55 Mio. Euro.



Im letzten Jahr habe der Konzern einen Vorsteuergewinn von über 68 Mio. Euro und einen Nettogewinn von fast 46 Mio. Euro erzielt. Der operative Cashflow habe mit mehr als 95 Mio. Euro sehr ordentlich gesprudelt. Abzüglich Capex von fast 40 Mio. Euro, errechne sich ein guter Free Cashflow von über 50 Mio. Euro. Den operativen Cashflow dürfte Sto in diesem Jahr weiter verbessern. Capex werde sich laut Wöhrle auf ca. 35 Mio. Euro belaufen. Der Free Cashflow werde somit 2017 weiter stark ausfallen. Unterm Strich könnten in diesem Jahr knapp 60 Mio. Euro verdient werden. Das würde einem Ergebnis je Aktie von fast 9 Euro je Vorzugsaktie entsprechen. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden hierbei unterstellen, dass Sto ein EBIT von 90 Mio. Euro erreichen werde. Für das Jahr 2018 habe Wöhrle noch keine Aussage treffen wollen. Klar sei jedoch, dass der Konzern die Gewinne weiter steigern und sich den Zielen für 2022 annähern wolle.



Sto sei ein Profiteur energetischer Sanierungen von Gebäuden und der entsprechenden Reduzierung des Energieverbrauchs und damit von CO2- Emissionen. Sofern die wichtigen Länder dieser Welt die CO2-Emission nach dem Pariser G20-Abkommen weiter reduzieren wollten, sollte sich das Geschäft in den nächsten Jahren eher beschleunigen. Derzeit sei dies aber vollkommen offen. Ein wichtiger Markt für den Konzern sei beispielsweise die USA. Die Rahmenbedingungen seien in den USA für Sto momentan insgesamt noch sehr gut. Der derzeitige Geschäftsverlauf habe aber bislang noch nichts mit einem massiven Infrastrukturprogramm der US-Regierung zu tun. In Deutschland sehe Wöhrle in diesem Jahr ein stabiles Marktvolumen, nachdem dieses 2016 noch rückläufig gewesen sei. Allerdings herrsche in Deutschland ein intensiver Wettbewerb. In Frankreich sei Wöhrle erleichtert über die Wahl des neuen Präsidenten. "Frankreich ist für uns in Europa ein sehr wichtiger Markt. Wir sind froh, dass diese Wahl schlussendlich so ausgegangen ist." In Asien - der wichtigste Markt für Sto ist China - entwickle sich derzeit das Geschäft ein wenig schwächer. "Wir sehen eine leichte Abkühlung in China. Das kann sich dort aber alles schnell wieder ändern."



Bei Kursen um 110 Euro werde das Unternehmen lediglich mit 750 Mio. Euro kapitalisiert. Das KGV für 2017 liege zwischen 12 und 13. Günstig. Gelinge Sto zudem die Margensteigerung, würde sich dies deutlich im Aktienkurs bemerkbar machen. Nicht zu verachten sei die Dividendenrendite von ca. 3,5%. Nach einer Dürrephase in den letzten Jahren sei Sto wieder voll da. In den besten Zeiten habe das Unternehmen ein EBT von über 100 Mio. Euro erzielt. Vorausgesetzt die Rahmenbedingungen würden stimmen und die Konjunktur bleibe stabil, könnte Sto 2018 wieder neue Rekorde knacken.



Aufgrund der niedrigen Bewertung und der positiven Aussichten für 2017 und die Folgejahre empfehlen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" die Sto-Vorzugsaktie in einer aktuellen Aktienanalyse erneut zum Kauf. (Analyse vom 03.07.2017) (03.07.2017/ac/a/nw)

