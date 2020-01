Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz der Aussicht auf einen bevorstehenden "Phase-One-Deal" mit China hat sich die Stimmung in der US-Industrie im Dezember nicht entscheidend verbessern können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember überraschend von 48,1 Punkten auf nur noch 47,2 Punkte zurückgefallen - im Marktkonsens sei eigentlich mit einem Anstieg um 0,9 Punkte gerechnet worden. Vor allem im Hinblick auf die Produktionsaktivität hätten sich die Unternehmen skeptisch gegeben. Hier sei der Subindex mit 43,2 Punkten auf den tiefsten Stand seit April 2009 eingebrochen. Dies lasse somit für den ohnehin schon angeschlagenen US-Industriesektor einen insgesamt holprigen Jahresstart erwarten. (06.01.2020/ac/a/m)



