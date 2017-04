Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - US-Finanzminister Steven Mnuchin hat angekündigt, im Rahmen der geplanten Steuerreform die Unternehmenssteuern von derzeit 35% auf nur noch 15% zu senken und auch den Privathaushalten deutliche Entlastungen zukommen lassen zu wollen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.US-Unternehmen sollten zur Rückverlagerung von Kapital und Investitionen aus dem Ausland bewegt werden, indem ihre im Ausland erzielten Profite nur einmalig pauschal besteuert würden. Die Steuerreform solle noch in diesem Jahr verabschiedet werden, allerdings bedürfe es dafür der Zustimmung im US-Kongress. Hier würden zähe Verhandlungen drohen, da es sowohl bei den oppositionellen Demokraten als auch bei den regierenden Republikanern spürbare Vorbehalte besonders in Bezug auf die Finanzierung der Reform gebe. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Regierungsarbeit der neuen US-Administration bleibe abzuwarten, wie viel von den vorgestellten Plänen am Ende letztlich umgesetzt werden könne.In einer Erklärung des Weißen Hauses sei gestern zudem verkündet worden, dass die USA das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) derzeit nicht verlassen wollten und sich stattdessen mit Kanada und Mexiko auf Neuverhandlungen des Abkommens verständigt hätten. Damit gebe es auch in diesem Themengebiet moderatere Töne von US-Regierungsseite als dies noch im Wahlkampf der Fall gewesen sei. Die US-Aktienmärkte hätten sich behauptet gezeigt und würden nur knapp unter ihren jüngst verzeichneten Rekordständen notieren. Der Euro habe zum US-Dollar seine in den Vortagen erzielten Kursgewinne verteidigt und notiere weiterhin im Bereich von 1,09 USD. (27.04.2017/ac/a/m)