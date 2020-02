Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0916 EUR -0,97% (27.02.2020, 21:57)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,092 EUR -20,00% (27.02.2020, 17:35)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (27.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Zu einem Crash sei es bei der Steinhoff-Aktie am Donnerstag gekommen. Nachdem das südafrikanische Unternehmen seine Zahlen zum letzten Quartal 2019 vorgelegt habe, sei die Steinhoff-Aktie in der Spitze mehr als 20% in den Keller gerauscht.Viele Geschäfte der Steinhoff-Gruppe seien auf die eine oder andere Weise von Asien abhängig, heiße es in dem Quartalsbericht des schwer angeschlagenen Möbelhändlers. Wie sich das Coronavirus auf die Bilanz auswirken werde, sei allerdings noch unklar. Steinhoff versuche aber, die möglichen Folgen abzumildern, z.B. durch Umstellungen der Lieferketten.Auch davon unabhängig sehe sich Steinhoff weiter großen Herausforderungen gegenüber. Nach wie vor sei das Management bemüht, die Rechtsstreitigkeiten in den Griff zu bekommen. Anschließend rücke das Schuldenproblem in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link