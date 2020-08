(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (24.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Möbelbranche habe wie einige andere Branchen einen regelrechten "Corona-Einbruch" erlebt. Doch jetzt scheine es wieder aufwärts zu gehen, wie der Verband der deutschen Möbelhersteller (VDM) heute mitteile. Ob der skandalgebeutelte Handelsriese Steinhoff davon profitieren könne, erscheine mehr als fraglich. Die Aktie tänzele um die Nulllinie und notiere sogar mittlerweile unter der "lange verteidigten" 5-Cent-Marke.Konkret melde der VDM, dass es im Juni erstmals in diesem Jahr einen Umsatzanstieg (2,2 Prozent) gegenüber dem Vorjahresmonat gegeben habe. Insgesamt seien die Umsätze der deutschen Möbelhersteller im ersten Halbjahr um 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Das sei insbesondere dem herben Einbruch in den Monaten April und Mai geschuldet.Da sogar in den traditionell eher verkaufsschwachen Sommermonaten Juni und Juli die Auftragseingänge aber wieder deutlich zugenommen hätten, würden die Hersteller mittlerweile verhältnismäßig optimistisch auf die kommenden Monate blicken. Die Aufträge der vergangenen Wochen würden sich positiv auf die Umsätze des dritten Quartals niederschlagen, habe VDM-Geschäftsführer Jan Kurth erklärt.Für das Gesamtjahr 2020 erwarte die Branche aktuell einen Umsatzrückgang von rund fünf Prozent. "Das ist zwar immer noch viel, aber deutlich weniger, als wir noch zu Beginn der Krise befürchtet hatten", so Kurth. Damals habe man zunächst einen Umsatzeinbruch von bis zu 20 Prozent für möglich gehalten."Der Aktionär" rate seit Jahren dazu, Steinhoff zu meiden. In dieser Zeit sei der Kurs ohne nennenswerte Gegenbewegungen gen Null gefallen. Ganz klar und eindeutig: Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär".Vor zweieinhalb Jahren habe Steinhoff eingeräumt, dass in der Bilanz mehr als sechs Milliarden Euro gefehlt hätten. Die ehemalige Führung des Unternehmens habe Umsätze durch Scheingeschäfte aufgebläht und Verluste damit vertuscht. (Analyse vom 24.08.2020)