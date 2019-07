Anleger sollten die Steinhoff-Aktie weiter meiden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0808 EUR -3,12% (16.07.2019, 16:31)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0802 EUR -3,84% (16.07.2019, 16:38)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (16.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) weiterhin zu meiden.Nach dem Bilanzskandal sei Steinhoff weiter mit den Aufräumarbeiten beschäftigt und komme dabei nach eigenen Angaben gut voran. Ein Blick in den aktuellen Bericht zu den Halbjahreszahlen zeige aber, dass der Weg zur Rettung nicht nur lang, sondern auch mit hohen Risiken gepflastert sei. Die würden bereits jetzt die Unternehmensentwicklung stören.Regelmäßig habe "Der Aktionär" auf die rechtlichen Auseinandersetzungen mit geprellten Investoren, Gläubigern und Ex-Führungskräften hingewiesen. Dazu komme laut Steinhoff das Risiko von Steuernachforderungen aufgrund der gefälschten Bilanzen.Die Marke Steinhoff habe einen signifikanten Reputationsschaden erlitten, heiße es außerdem in dem Bericht. Das Unternehmen habe Probleme, Talente oder erfahrenes Personal zu verpflichten. Zudem bestehe ein hohes Risiko, wichtige Arbeitskräfte zu verlieren. Unterdessen müsse man (zu) viel Geld für externe Kräfte zahlen.Mit anderen Worten: Wer wolle schon bei Steinhoff arbeiten, wenn er woanders einen vernünftigen Job bekommen könne?Die Vorlage des Halbjahresberichts habe einmal mehr einen kurzfristigen Kursanstieg ausgelöst, der sofort wieder abverkauft worden sei."Der Aktionär" meine: Die Probleme bei Steinhoff seien kaum überschaubar. Schlechter laufende Geschäfte, Gerichtsentscheidungen oder ungeduldige Gläubiger könnten dem Unternehmen schnell das Genick brechen.