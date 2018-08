XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1706 EUR +26,75% (29.08.2018, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,17 EUR +24,09% (29.08.2018, 16:58)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (29.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Steinhoff-Aktie (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Gefahr eines Zusammenbruchs des schwer angeschlagenen Möbelkonzerns scheine vorerst gebannt zu sein. Die Gläubiger hätten einer dreijährigen Verlängerung der Kreditlaufzeiten zugestimmt. Zudem wolle man in den kommenden beiden Tagen über einen konkreten Weg aus der Krise beraten. Es sollten auch Entscheidungen darüber gefällt werden, welche Unternehmensteile verkauft würden, so Interims-Vorstandschefin Heather Sonn. An der Börse lege die Steinhoff-Aktie kräftig zu."Der Aktionär" schaue dem Treiben weiterhin von der Seitenlinie aus zu. Hoffnungsspekulationen hätten wenig mit seriöser, langfristiger Aktienanlage zu tun. Jede negative Schlagzeile könne den Pennystock wieder in die Tiefe reißen. Selbst wenn die endgültige Pleite von Steinhoff tatsächlich abgewendet werden sollte, werde der Möbelkonzern noch Jahre brauchen, um einen nachhaltigen Neustart auf die Beine zu stellen, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.08.2018)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: