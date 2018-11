Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1177 EUR -1,51% (05.11.2018, 15:20)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1187 EUR -0,34% (05.11.2018, 15:35)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (05.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die schwache Performance des Wertpapiers verderbe den Hartgesottenen unter den Börsianern die Lust am Zocken. Eine Studie beweise, wie hart das Möbel-Business wirklich sei.50 Prozent minus seit Juli - Trotzdem rangiere die Aktie immer noch in den Most-wanted-Listen der Onlinebroker weit oben. Offenbar ganz nach dem Motto: Die Hoffnung sterbe zuletzt.Doch auch wenn alles gutgehen sollte: Das Möbelbusiness werde in den kommenden Jahren nicht einfacher. Die Zeiten, in denen die klassischen Möbelhäuser floriert hätten, seien vorbei. Auch in diesem Sektor habe das Internet für große Umbrüche gesorgt. Immer mehr Menschen würden ihre Möbel online bestellen.Steinhoff habe vor elf Monaten Bilanzunregelmäßigkeiten einräumen müssen. Das Wertpapier notiere seitdem auf Penny-Stock-Niveau.Steinhoff sei eine Black Box. Niemand könne seriös sagen, wie es mit dem Konzern weitergehe. Ein großer Belastungsfaktor sei ohne Frage die Milliardenklage.Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2018)