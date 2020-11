Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0526 EUR +11,91% (04.11.2020, 16:55)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0501 EUR +7,74% (04.11.2020, 16:41)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (04.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Es sei Ende 2017 gewesen, als Steinhoff die Finanzwelt mit einem Bilanzskandal von unvorstellbaren Ausmaßen aufgemischt habe. Seitdem sei die Aktie ein Pennystock, und eine "Wunderettung" sei ausgeblieben. DER AKTIONÄR hat die Turn-Around-Chancen von Anfang als minimal beziffert. Anleger, die in Nibelungen-Treue immer noch mit dem Unternehmen verwoben seien, würden natürlich - im Grunde täglich - auf News hoffen, die einer Wunderrettung gleichkämen. Solche gebe es aktuell nicht, aber immerhin Neuigkeiten.Am Dienstag habe Steinhoff mitgeteilt, dass die südafrikanische Tochter "Steinhoff Investment Holdings Limited" den jährlichen Compliance Report veröffentlicht habe, was auch im Hinblick auf den in Südafrika relevanten sogenannten "Broad-Based Black Economic Empowerment Act" (Gesetz zur wirtschaftliche Stärkung der schwarzen Bevölkerung) wichtig sei. Immerhin halte sich Steinhoff damit an rechtliche Vorgaben und Publizitätspflichen. Das sei in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen.Die zweite, brandaktuelle News betreffe das existenziell wichtige Vergleichsverfahren. Hintergrund: Mit einem umfassenden Vergleich würde Steinhoff einen Großteil der Milliarden-Forderungen vom Tisch bekommen, die aus den Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal resultieren würden. So kommuniziere der Einzelhandels-Konzern am Mittwoch, dass bis auf einen Gläubiger nunmehr alle anderen Beteiligten grünes Licht zum Vergleichsvorschlag signalisiert hätten. Louis du Preez, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von Steinhoff, habe gesagt: "Aus diesem Grund behielten wir uns zu Beginn des Verfahrens zur Einholung der Zustimmung die Möglichkeit vor, ein alternatives Arrangement nach englischem Recht zu verwenden, das eine niedrigere Zustimmungsschwelle hat, um die zur Verfolgung des Vergleichsvorschlags erforderlichen Änderungen umzusetzen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link