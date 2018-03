XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,2319 EUR -5,35% (21.03.2018, 10:41)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,231 EUR -5,33% (21.03.2018, 10:58)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (21.03.2018/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Großaktionär Wiese rechnet mit Konzernspitze ab - AktiennewsChristo Wiese, Ex-Aufsichtsratschef von Steinhoff International (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH), hat dem früheren CEO Markus Jooste indirekt Betrug vorgeworfen, so das Wirtschaftsmagazin "Capital" in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wenn dein Management, erst recht auf hoher Ebene, einen Betrug begeht, den die Wirtschaftsprüfer nicht entdecken", dann sei ein Unternehmen "vollkommen verwundbar", sagte Wiese dem Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 4/2017, EVT 22. März) in Kapstadt. Damit verschärft sich der Ton im Bilanzskandal bei dem deutsch-südafrikanischen Handelsriesen.Nachdem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte sich Anfang Dezember geweigert hatte, der Konzernbilanz das Testat zu erteilen, war der Aktienkurs um rund 85 Prozent eingebrochen. Markus Jooste trat als CEO zurück und ist seither abgetaucht. Die neue Konzernspitze hat ihn bei den Hawks angezeigt, einer Sondereinheit der südafrikanischen Polizei, die für Wirtschaftsverbrechen zuständig ist.Börsenplätze Steinhoff-Aktie: