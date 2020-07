Mit Material von dpa-AFX



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff werde seine Jahreshauptversammlung am 28. August abhalten. Dies habe das Unternehmen am Freitag bekannt gegeben. Die Aktionäre könnten der Veranstaltung im Internet folgen - Steinhoff stelle einen Webcast zur Verfügung. Für Gesprächsstoff bei Steinhoff sei reichlich gesorgt.Wann komme es zur Einigung mit den Klägern? Wie hart werde Covid-19 den Konzern noch treffen? Wie gefährlich werde der stark wachsende Onlinemöbelhandel für Steinhoff? Auf diese und weitere Fragen müsse sich der Konzernvorstand gefasst machen.Die Geduld der Anleger sei mittlerweile überstrapaziert. Zweieinhalb Jahre sei die Aufdeckung des Bilanzskandals nun bereits her. Noch immer stehe in den Sternen, wie die Zukunft von Steinhoff aussehen werde.Zuletzt habe sich die Situation bei Steinhoff noch einmal verschärft. Das vergangene Geschäftsjahr 2018/19 sei mit einem Milliardenverlust abgeschlossen worden. Per Ende September 2019 habe unter dem Strich ein Minus von 1,6 Milliarden Euro gestanden.Während die meisten Aktien in den vergangenen Wochen stark gelaufen seien, hänge Steinhoff bei fünf Cent fest. Zu groß seien nach wie vor die Probleme des Konzerns.Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)