Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (24.01.2018/ac/a/d)





Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Steinhoff: Geändertes Fälligkeitsdatum - Steinhoff bittet Anleihegläubiger um Zustimmung - AktiennewsDie Aktionäre werden auf die Bekanntmachung der Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) vom 18. Januar 2018 und insbesondere auf die Maßnahmen hingewiesen, die ergriffen werden, um die Tilgung eines Teils der Finanzschulden des Konzerns in Südafrika zu verwalten. In diesem Zusammenhang hat Steinhoff Services Limited, eine 100%-ige indirekte Tochtergesellschaft des Unternehmens ("Services") und Emittent des 15.000.000.000 ZAR (Südafrikanischer Rand) schweren Domestic Medium Term Note Programms (das "Programm"), heute eine Mitteilung an die Inhaber seiner Notes unter der Programm (die "Anleihegläubiger") um eine schriftliche Zustimmung der Anleihegläubiger gesendet, um das Fälligkeitsdatum auf den 23. Februar 2018 (das "Geänderte Fälligkeitsdatum") (die "Zustimmung") zu reduzieren, indem die Bedingungen des Programms geändert werden. Die Anleihegläubiger müssen die Zustimmung gemäß den Programmbedingungen spätestens am 20. Februar 2018 bis 17:00 Uhr abgeben.Sollte die Zustimmung von der erforderlichen Mehrheit der Anleihegläubiger eingeholt werden, wird Services das im Rahmen des Programms ausstehende Kapital i.H.v. 7.600.000.000 ZAR zusammen mit allen darauf aufgelaufenen Zinsen am geänderten Fälligkeitstag zurückzahlen. Diese Rückzahlung erfolgt aus verfügbaren Mitteln innerhalb des Südafrika-Geschäfts der Steinhoff-Gruppe.