Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (09.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der stationäre Handel habe es schwer. Sehr schwer. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA, wo die Konjunktur so gut laufe wie seit Jahren nicht. Der Siegeszug von Amazon.com habe den stationären Handel extrem unter Druck gesetzt - und fordere fast monatlich prominente Opfer.Jüngstes Beispiel: Mattress Firm. Die Steinhoff-Tochter habe Gläubigerschutz beantragt. Mattress Firm wolle sich nun neu aufstellen und etliche Filialen schließen. In den kommenden 45 bis 60 Tagen solle ein Maßnahmenkatalog stehen.Die Pleite passe zum Niedergang Steinhoffs. Der Möbelhändler habe Mattress 2016 für umgerechnet 3,4 Milliarden Euro übernommen.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät weiterhin die Finger vom Zockerwert Steinhoff weg zu lassen. (Analyse vom 09.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link