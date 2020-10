Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (10.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Professor Henning Zülch von der HHL Leipzig Graduate School of Management werte mit seinem Team für das "Manager Magazin" alljährlich die Finanzkommunikation der deutschen Aktiengesellschaften aus. Unter 158 untersuchten Unternehmen sei erneut Steinhoff auf dem letzten Platz gelandet. Drei Jahre nach dem Milliarden-Skandal fehle es noch immer an Transparenz, kritisiere Zülch.Zülch im "Aktionär"-Interview: "Steinhoff ist natürlich ein Sonderfall. Man kann aber verlangen, dass das Unternehmen in gewissen Bereichen transparenter wird, gerade nach einem gravierenden Vertrauensverlust. Wir konnten zum Beispiel keine brauchbare IR-Präsentation vorfinden. Auch die Informationen auf der Webseite sind sehr spärlich." Steinhoffs Jahres- und Zwischenberichte hätten Zülch zufolge im Vergleich weit unterdurchschnittlich abgeschnitten.(Analyse vom 10.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: