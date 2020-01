Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0545 EUR +2,64% (27.01.2020, 20:44)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0547 EUR +3,99% (27.01.2020, 17:35)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (27.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Während die großen Indices am Montag um die zwei Prozent fallen würden, beende die Aktie von Steinhoff auf Xetra den Handelstag knapp vier Prozent im Plus. Passend dazu gebe es tatsächlich mal eine positive Nachricht aus Südafrika. Unterm Strich bleibe trotzdem einmal mehr ein klares Zeichen der Schwäche.Die Rating-Agentur Moody's habe sich mit der Kreditwürdigkeit der Pepkor Holdings Limited beschäftigt. An der südafrikanischen Gesellschaft, die im vergangenen Jahr 4,75 Millionen Dollar Umsatz erzielt habe und mehr als 56.000 Menschen beschäftige, sei Steinhoff mit 71 Prozent beteiligt. Pepkor habe von Moody's eine Ba3-Einstufung erhalten. Das entspreche zwar nur gehobenem Ramschniveau, im Vergleich zu anderen südafrikanischen Unternehmen habe es aber ein A3.za gegeben. Das bedeute, das Unternehmen finde sich zumindest im Vergleich mit der nationalen Konkurrenz im oberen Mittelfeld wieder.Pepkors Verschuldung sei moderat, zudem befinde sich die Gesellschaft unter den Warenhäusern Südafrikas in der Führungsrolle, habe Moody's die Einstufung begründet. Gerade der Möbel- und Baumaterial-Bereich werde aber unter der voraussichtlich steigenden Arbeitslosigkeit in Südafrika zu leiden haben. Dass Steinhoff die Mehrheit an der Gesellschaft halte, verhindere zwar eine bessere Bewertung, andererseits gebe es keine direkte finanzielle Abhängigkeit von Steinhoff ("There are currently no cross guarantees or default between debt at the two companies").Steinhoff ist keine Empfehlung und bleibt aufgrund der finanziellen und rechtlichen Probleme mit extrem hohen Risiken verbunden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link