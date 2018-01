Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,517 EUR -6,51% (23.01.2018, 12:33)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (23.01.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Möbel- und Handelskonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der schwer angeschlagene Konzern brauche dringend Geld und habe sich von einem Teil seiner Anteile an der in Südafrika notierten Investmentholding PSG Group getrennt. Durch den Verkauf seien rund 430 Mio. Euro eingenommen worden. Der Discount auf den Verkauf habe bei erträglichen nur 5% gelegen. Auch wenn es für die Steinhoff-Aktie nach oben gehe, müsse man ganz vorsichtig bleiben. Die Kuh sei nämlich noch nicht vom Eis, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.01.2018)XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:0,514 EUR -2,54% (23.01.2018, 12:16)