Dies seien aktuell die offensichtlichsten Risiken. Es gebe aber genug weitere Faktoren, die risikosteigernd wirken würden. Hier sei beispielsweise der bereits begonnene US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 zu nennen, der seitens des heutigen Amtsinhabers wahlkampfbegründete wirtschaftliche wie politische Aktionen hervorrufen könnte, die wenig rational begründet seien.



In Europa habe sich die Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexit mit Amtsantritt des neuen Premiers deutlich erhöht. Auch die Wahrscheinlichkeit einer auch militärischen Eskalation im Nahen Osten zwischen den USA/Großbritannien und Iran würden zunehmend ansteigen. Zudem habe nach Beendigung des INF-Abkommens zur Abrüstung von Mittelstreckenwaffen in Europa faktisch ein neuer Rüstungswettlauf zwischen den USA und Russland begonnen. Und mehr noch: Die zunehmenden innenpolitischen Spannungen in Russland würden die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Russland zur Ablenkung außenpolitische Streitigkeiten weiter eskalieren lassen könnte.



Noch vor wenigen Jahren wären solche Risiken wahrscheinlich in multilateralen Gesprächen ausgeräumt, weitere Eskalationen vermieden worden. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion habe es eine insgesamt stabile Nachkriegsordnung gegeben. Seitdem sei die internationale Lage im Umbruch und instabil. Die Beziehungen zwischen den "G-2", den USA und China, würden sich verschlechtern. Das Verhältnis zwischen den USA und der Europäischen Union verschlechtere sich, die Verhältnisse innerhalb Europas würden sich verkomplizieren, verschlechtern.



Dazu komme eine schleichende Abkehr von der jahrzehntelang angenommenen Selbstverständlichkeit, dass Zentralbanken im demokratischen Machtgefüge unabhängig seien: Aktuell werde nicht nur die Unabhängigkeit der amerikanischen Zentralbank FED öffentlich angegriffen, auch bei der EZB werde diese Unabhängigkeit diskutiert. So möge es zu einer dauerhaften Verlängerung der Niedrigzinspolitik kommen. Nur: Wie könnten dann nach jahrzehntelangem Aufwärtszyklus konjunkturelle Krisen überhaupt noch verhindert werden? Vielmehr könnte die über die vergangenen zehn Jahre per Niedrigzins aufgebaute internationale Schuldenblase platzen und die nächste Weltwirtschaftskrise auslösen.



Viele unterschiedliche Risiken und Risikodimensionen also, die auf die ohnehin für die Kapitalmärkte risikoanfälligen Monate September und Oktober treffen würden. Zusammengenommen sei das eine Risikolage, die zur nachhaltigen Vorsicht mahne. Umso überraschender sei die Risikowahrnehmung der Kapitalmärkte: Sie scheine der faktischen Risikolage nicht angemessen. Generell gebe es eine substanzielle Diskrepanz zwischen den Risiken an den Märkten und der Risikowahrnehmung der Kapitalmarktteilnehmer. Der kurze Kursrückgang vor ein paar Tagen möge ein Wetterleuchten, der Auftakt für sehr volatile Herbstmonate an den Märkten sein. Denn die konjunkturellen Risiken würden schrittweise zwar durchdringen: Inverse Zinsstrukturkurven in den USA und nun auch bei Bundesanleihen seien ein deutliches Zeichen. Aber hinsichtlich der politischen Risiken scheine die jahrzehntelange Erfahrung "Politische Börsen haben kurze Beine" im Risikoverhalten noch wirksam zu sein. Der entscheidende Unterschied: Diese Kapitalmarkterfahrungen hätten sich vor dem Hintergrund der stabilen internationalen Nachkriegsordnung gebildet, die es heute eben nicht mehr gebe.



Die Kombination aus wirtschaftlichen und politischen Risiken habe international nachhaltig gefährliche Dimensionen angenommen: Von Konjunkturrisiken, deren Beherrschung von der Fortsetzung von subventionierenden, marktpreisverzerrenden Niedrigzinspolitiken abhängig sei. Eine Niedrigzinspolitik, deren Fortsetzung eine ungeahnte Schuldenblase zur Folge habe. Dazu weltweit politische Risiken, die im Rahmen einer heute fehlenden stabilen internationalen Ordnung zu weitreichenden, auch militärischen Eskalationen mit schwer absehbaren Folgen führen könnten.



Soweit die Beschreibung der Risiken. Das Wort Risiko zeige schon, dass es sich um Wahrscheinlichkeiten handle, nicht um feststehende Fakten. Es könnte also sein, dass sich alles in Wohlgefallen auflöse. Für Anleger sei die Wahrscheinlichkeit eines schweren Schadenfalles im Portfolio in den vergangenen Wochen allerdings deutlich weiter angestiegen. Um die möglichen, auch substanziellen Schäden abzusichern, sei die Überprüfung bestehender Risikomanagementsysteme mehr als zweckrational. Große institutionelle Anleger würden zur Unterstützung ihrer Treuhandfunktion für die Verwaltung der ihnen anvertrauten Gelder bereits seit langem ein Risiko-Overlay nutzen. Dies diene als komplementäres, bestehende Risikomanagement-Systeme ergänzendes und verlustbegrenzendes "Schutzschild" jenseits der gesetzten maximalen Verlustgrenzen. Ein Risiko-Overlay als verlustbegrenzende "Risiko-Versicherung", deren Kosten je nach Umfang zwischen 0,04 und 0,1 Prozent der abgesicherten Vermögenssumme pro Jahr betragen würden. Kosten, die in einem sehr unterproportionalen Verhältnis zu den möglichen Verlustrisiken stünden, die sich in den kommenden Jahren an den Aktien- wie auch Rentenmärkten ergeben könnten. (12.08.2019/ac/a/m)







