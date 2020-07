Wien (www.aktiencheck.de) - Die Erholungsbewegung an den internationalen Aktienmärkten geriet zuletzt etwas ins Stocken, so die Analysten der der Raiffeisen Centrobank.Im Hinblick auf die Wirtschaftsdaten sei zuletzt nämlich überwiegend Erfreuliches vermeldet worden. So hätten sich die Arbeitsmarktdaten in vielen Ländern verbessert und auch wichtige Vorlaufindikatoren, wie die Einkaufsmanagerindices, hätten sich substanziell erholt. Spannend werde in den kommenden Wochen auch zu beobachten sein, wie stark sich der Lockdown auf die Unternehmensgewinne ausgewirkt habe und welche Ausblicke für den Rest des Jahres gegeben würden. Da die Unternehmen ab Mitte Juli hier ihre Zahlen für das zweite Quartal vorlegen würden, würden diese jedenfalls noch voll im Eindruck der Schließungen zu der Zeit stehen.Da auf absehbare Zeit mit ansteigenden Neuinfektionsraten zu rechnen sei, könnte die Börsen-Bewegung in den ohnehin oft schwächeren Sommermonaten etwas holpriger ausfallen. Ein Risikoszenario sei, dass es wieder zu breitflächigeren Schließungen komme. Nicht vergessen werden sollte aber auch, dass man im Umgang mit der Eindämmung des Virus mittlerweile viel an Erfahrung gewonnen habe und dass die Wirtschaftsdaten zuletzt bereits eine konjunkturelle Erholung signalisiert hätten. Unterstützend würden dabei natürlich auch die großen Rettungspakete seitens der Staaten und Notenbanken wirken. Zu guter Letzt könnten dann auch wieder positive Nachrichten im Hinblick auf potenzielle Medikamente im Kampf gegen das Virus die Stimmung heben. (08.07.2020/ac/a/m)