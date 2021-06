Die Coronavirus-Krise hat unsere Abhängigkeit vom Cyberspace drastisch erhöht, so die Experten von ROBECO. Und das könnte auch so bleiben, wenn die Pandemie auslaufe und die Menschen zunehmend wieder zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehren würden. Das bedeute: Unternehmen müssten weiterhin in Infrastruktur für Cyber-Sicherheit investieren, insbesondere in der Finanzdienstleistungsbranche.



In einem Report vom letzten August habe Interpol vor der alarmierenden Rate von Cyberattacken in den ersten vier Monaten des Jahres 2020 gewarnt, als weltweit strenge Lockdowns verhängt worden seien. Wichtig sei vor allem, dass Interpol auch einen weiteren Anstieg der Cyber-Kriminalität in der nahen Zukunft für sehr wahrscheinlich halte, da strukturelle Trends wie die Zunahme des Online-Handels und das Arbeiten von zu Hause aus anhalten würden.



In diesem Zusammenhang dürften die Budgets für Cyber-Sicherheit weiter steigen. Auch wenn ein laufender Geschäftsbetrieb und die Produktivität der Mitarbeiter während der Pandemie eine höhere Priorität als Sicherheit besessen hätten, hätten sich die Investitionen in Cyber-Sicherheit 2020 immer noch besser als in anderen Segmenten der IT-Branche entwickelt. Sie seien nach Angaben von Canalys um 10 Prozent auf 53 Milliarden US-Dollar angestiegen. Das Analyseunternehmen für die Technologiebranche gehe davon aus, dass der aktuelle Trend in der nahen Zukunft anhalte. Konkret erwarte es im Jahr 2021 einen Anstieg der Investitionen in Cyber-Sicherheit von etwa 6,6 bis 10 Prozent. Die Ausgaben für Sicherheitstechnologien in den Bereichen Internet und E-Mail dürften sich am dynamischsten entwickeln.



Aus Investorensicht stelle der steile Anstieg der Cyber-Kriminalität eine Bedrohung für die Unternehmen dar, an denen sie beteiligt seien. Zugleich eröffne dies aber auch die Chance in Gesellschaften zu investieren, die Lösungen zur Bewältigung dieser wachsenden Herausforderungen anbieten würden. Besonders relevant sei dies für die Finanzbranche, da Cyber-Kriminelle diesen Sektor naturgemäß besonders attraktiv fänden. Wer in der Finanzwelt das Problem der Cyber-Sicherheit nicht in den Griff bekomme, werde schlicht untergehen.



Das wachsende Interesse an Investments im Bereich Cyber-Sicherheit sei bereits bei den Mittelzuflüssen beim Aktien-Wagniskapital zu beobachten. Nach Angaben der Research- und Analysefirma CB Insights habe die Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für Cyber-Sicherheit im Jahr 2020 ein Allzeithoch von 11,4 Milliarden US-Dollar erreicht - das sei ein Anstieg um fast 50 Prozent gegenüber 2018. Die sich rapide entwickelnde Cyber-Kriminalität und die beschleunigte Verbreitung von Cloud-Computing seien die wichtigsten treibenden Kräfte hinter diesem Anstieg gewesen.



Die steigende Nachfrage nach Cyber-Sicherheitslösungen ist eine der Entwicklungen, die wir im Rahmen unserer FinTech- und New World Financials-Aktienstrategien sehr genau verfolgen, so die Experten von ROBECO. Zugegebenermaßen sei es nicht einfach, Firmen im Bereich Cyber-Sicherheit zu finden, die sowohl für den Finanzsektor relevant als auch aus Anlegerperspektive interessant seien. Zum einen sei die Auswahl möglicher Unternehmen nach wie vor begrenzt. Zum anderen würden sich das geschäftliche Wachstum und die Aktienkurse nicht immer parallel entwickeln. Deshalb sei es äußerst wichtig, die (relative) Bewertung im Blick zu behalten. Die Experten von ROBECO würden aber davon ausgehen, dass die potenziellen Erträge den Aufwand lohnen würden. Daher seien börsennotierte Unternehmen, die Dienstleistungen wie etwa Bezahlschutz anbieten würden, mittlerweile fester Bestandteil des Anlageuniversums der Experten von ROBECO. (22.06.2021/ac/a/m)







