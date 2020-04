Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Februar 2020 sind rund 15,1 Millionen Fluggäste an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen gestartet oder gelandet, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die insgesamt beförderte Luftfrachtmenge (einschließlich Luftpost) ging im Februar 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,1% auf 346 000 Tonnen zurück. Auch hier war der China-Verkehr stark betroffen: Nach China wurden 15 000 Tonnen Luftfracht versendet (-26,5%) und 14 000 Tonnen aus China empfangen (-24,4%).Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/04/PD20_122_464.html (07.04.2020/ac/a/m)