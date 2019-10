Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Juli 2019 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 5,6% höher als im Juli 2018, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Im Tiefbau stiegen die Umsätze im Juli 2019 gegenüber Juli 2018 um 4,7% und im Hochbau um 2,4%. Die Umsätze im Leitungstiefbau und Kläranlagenbau stiegen mit +13,4% sowie im Wirtschaftszweig "Sonstige spezialisierte Tätigkeiten a.n.g." (zum Beispiel Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau) mit +13,0% am stärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs verzeichnete der Wirtschaftszweig "Sonstiger Tiefbau" (zum Beispiel Wasserbau) mit +1,8% gegenüber Juli 2018.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/10/PD19_396_441.html (10.10.2019/ac/a/m)