Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im August 2018 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 7,5% höher als im August 2017, so das Statistische Bundesamtes in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzzuwächse im Vorjahresvergleich. Im Hochbau waren die Umsätze im August 2018 um 4,1% und im Tiefbau um 12,6% höher als im August 2017. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze im Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau mit +20,3% sowie im Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken mit +13,8% am stärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs gab es im Wirtschaftszweig "Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten anderweitig nicht genannt" (zum Beispiel Gerüstbau) mit +5,4% gegenüber August 2017.Im Vergleich zu den ersten acht Monaten 2018 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe in den ersten acht Monaten 2018 um 6,9%. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 2,4%. (09.11.2018/ac/a/m)